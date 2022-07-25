"Мою посуду": Жена продавшего Родину Макаревича загнала его под каблук

Андрей Макаревич рассказал, как протекает его жизнь с молодой женой.

Андрей Макаревич покинул Россию и живет в Израиле. Несколько месяцев назад он обрадовал поклонников известием о том, что в его семье прибавление. Так, молодая супруга подарила ему сына, которому дали необычное имя – Эйтан.

Недавно он пообщался с журналистами и поведал, как он живет за бугром. Как оказалось, молоденькая избранница загнала лидера группы "Машина времени" под каблук. "Мою посуду", – рассказал певец о том, как начинается его воскресное утро. В свою очередь, Эйнат Кляйн, по словам артиста, покинула мужа и ушла в тир. Стоит отметить, что звезду такое положение дел вполне устраивает. "Гармония!", – признается Макаревич.

Напомним, сбежавший из России Макаревич обосновался в Израиле и начал выступать перед местной публикой, продав тем самым Родину. Соотечественников он нередко вспоминает недобрым словом, нелестно о них отзываясь Из-за этого многие россияне ополчились на артиста и даже начали называть его предателем. Однако певца это несильно расстраивает, он не спешит оправдываться за сказанное или как-то менять риторику.

Кроме того, недавно он подтвердил, что не будет приезжать в Россию, чтобы выступить в некоторых городах. Так, он заявил, что концерты отменены. "Конечно, правда", – признался артист.