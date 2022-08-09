"Ненормальные": Кейт Миддлтон и принцу Уильяму намяли бока за странное поведение

День рождения королевы Елизаветы обернулся волной хейта для герцогов Кембриджских.

После приезда принцев Гарри и Уильяма в Великобританию со своими женами на Платиновый юбилей правления Елизаветы II в королевской семье разразился новый скандал. Родственники присутствовали на одной торжественной службе, однако Гарри и Меган, в отличие от Кейт и Уильяма, достались дальние места. Судя по фотографиям, герцоги даже не разговаривали. Более того, на мероприятии досталось и детям Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Кейт Миддлтон и принца Уильяма затравили в Сети за странное поведение их детей. Герцоги столкнулись с "чрезвычайно трудной" задачей по воспитанию детей, и Кейт прекрасно "осознает опасность", заявила королевский эксперт и писательница Ингрид Сьюард.



По словам эксперта, девятилетний Джордж, семилетняя Шарлотта и трехлетний Луи – "ненормальные дети". Писательница отметила, что герцогам Кембриджским тяжело с ними.

В интервью телеканалу True Royalty TV The Royal Beat мисс Сьюард сказала: "Я думаю, Кейт должна создать некое подобие нормальности вокруг [своих детей], потому что она знает, на что способна [королевская жизнь]", – заявила эксперт.

Напомним, королевская чета воспитывает трех детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.