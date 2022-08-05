"Валяется под ногами у всех": полезшая в политику Поплавская вляпалась в грязный скандал

Российская актриса Яна Поплавская открыто выразила свою политическую позицию и нарвалась на разборки.

На днях в мире произошел грандиозный скандал из-за визита в Тайвань спикера представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. За этим следил весь мир, в небо подняли военные истребители. Как выяснилось, Пелоси одна из главных в своей стране и заведует многими делами.

Когда спикер заявила, что своим визитом хочет "продемонстрировать поддержку Тайваню" и раскритиковать КНР, стало понятно, что США решили подойти к прямому конфликту с КНР. Визит Пелоси для Тайваня стал поддержкой со стороны США, а также как демонстрация КНР, что у региона есть значимый союзник. После этого Китай решил ввести санкции против Пелоси, пишет сайт Vse24.

Как выяснилось, тему обсуждают не только политически вовлеченные игроки, но и простой народ. Актриса Яна Поплавская опубликовала видео, на кадрах которого две женщины в возрасте яростно обвиняют Пелоси.

"Людмила Ивановна мой новый любимчик 😀 Просто звезда народной политики! Засыпайте с хорошим настроением!" – написала Яна Поплавская.

На кадрах россиянка эмоционально обвиняла Пелоси в разжигании межнациональной розни.

"Чего она туда собралась, непонятно. Пелоси поехала в Тайвань для того, чтобы Тайвань поссорить с Китаем. Как не стыдно? Кто тебя просил об этом? Ты видишь, как ты взбудоражила весь мир, нахалка? Чего ты лезла? Даже вся половина твоей Америки, и та против! Сделала такой позор в мире, сама опозорилась, свою Америку опозорила, которая уже валяется под ногами у всех. Пелоси, кто она такая? Кто ее ждал?" – возмущалась женщина.

Подписчики Поплавской уверены, что Людмилу Ивановну необходимо отправить в США с дипломатической миссией.