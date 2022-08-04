"Тончайший": Озверевший Охлобыстин угодил рыдающему Цискаридзе между ног

Николай Цискаридзе отчаялся искать жену, которая могла бы от него родить. Охлобыстин освежил тему.

Руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе недавно отметил 48-летие. Несмотря на такой возраст, у него по-прежнему нет жены и детей. Все свое время балетмейстер посвящает профессии. Он постоянно окружен воспитанниками, которых и считает своими детьми. Цискаридзе является не только талантливым танцором и педагогом, и тонко чувствующим человеком. Ранее в интервью он рассказывал, как рыдал в ванной после осознания смерти матери.

56-летний российский актер Иван Охлобыстин считает, что Николай Цискаридзе стал жертвой своей профессии. Звезда "Интернов" рассказала, что познакомилась с бывшим премьером Большого театра в гостях у общего друга. В разговоре о нем, Охлобыстин не обошел тему бездетности, угодив Цискаридзе между ног. Такие личные темы многие считают некорректными, ведь у артиста может быть просто не получается завести ребенка...

"У Николая, по-моему, нет детей. Жертва профессии. Замечу, что Николай не только гениальный танцор, он еще и тончайший знаток психологии. Видит людей насквозь. Я, кстати, кажется ему никогда не нравился. Но, к его чести, он ни разу не афишировал это, чем заслужил мое уважение", – рассказал Иван Охлобыстин, который является отцом шестерых детей.

Ранее сообщалось, что Иван Охлобыстин попал в список самых влиятельных медийных персон в России.