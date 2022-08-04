Огонь! Выкатившая набухшие соски Пересильд довела народ до экстаза

Юлия Пересильд, оказывается, может восхитить не только своим талантом.

Кажется, что звезда театра и кино преуспела во всех сферах своей жизни: будучи примерной мамой, она наход время для съемок в самых громких кинопроектах. Более того, Юлия Пересильд стала первой российской актрисой, которая побывала в космосе!

Неудивительно, что у бывшей жены Алексея Учителя толпа поклонников, которые искренне восхищаются ее талантом.... И не только им. Сейчас артистка отдыхает от работы в окружении любимых детей, а также проводит время со старыми друзьями. Правда, свое местоположение любимица миллионов не раскрывает. Но ясно одно: блондинка греется под палящим солнцем и набирается сил перед достижением новых успехов.

Накануне в микроблоге Юлии Пересильд появился очень горячий снимок! Фанаты привыкли видеть ее в весьма скромных образах, но на этот раз она решила поразить публику! Актриса надела яркий красный купальник, который сексуально облегает ее пышный бюст. Более того, сквозь него отчетливо видны набухшие соски артистки.

В общем, кажется, что непривычная для многих фотография на странице звезды никого не оставила равнодушным. Можно даже сказать, что звезда своим эффектным появлением довела поклонников до экстаза! Иначе как объяснить появление в комментариях кучи смайликов в виде пламени огня?

"Господи! Какая же вы красивая! Вы украшение и гордость России! Ослепительна! Фигурка класс!", – написали восхищенные фанаты Юлии Пересильд.