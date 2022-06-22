Побывавшую в космосе Пересильд взяли на место выскочки Хаматовой с гонораром в два раза больше

После начала спецоперации на Украине российская актриса Чулпан Хаматова открестилась от своей страны и покинула ее. Звезда вместе с дочерью обосновалась в Латвии, где у нее есть недвижимость. Теперь она выступает там на антироссийских митингах и льет грязь на свою страну, в которой сколотила целое состояние. Пока ее поддерживает местная аудитория, но очевидно, что такое поведение далеко от поистине гражданского.
Чулпан Хаматова устроилась работать в "Новый Рижский театр" к приятелю, но большой зарплаты он предложить ей не смог. Звезда пока играет в моноспектакле под названием Post Scriptum, в котором за несколько часов она должна перевоплотиться в пять разных персонажей. В целом актрисе приходится перебиваться от одного дохода до другого и придумывать дополнительные способы заработка.
Тем временем в России на место Хаматовой уже взяли другую актрису – Юлию Пересильд, и предложили ей гонорар в два раза выше, чем получала на этой должности беглянка. В Государственном театре наций Пересильд заменяет Хаматову в спектакле "Рассказы Шукшина". Не исключено, что скоро актриса будет играть и в других постановках.
Хаматовой платили за один выход на сцену 63 с небольшим тысячи рублей. Побывавшая в космосе Пересильд удостоилась гонорара в размере 146 тысяч.