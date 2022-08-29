Одни морщины: сгорбленная в три погибели Голубкина постарела до безобразия

Мария Голубкина предстала во всей красе!

Уверенности в себе и отсутствию скромности знаменитой актрисы можно только позавидовать! Ясно, что годы никого из представителей отечественного шоу-бизнеса не щадят, но она все изменения во внешности принимает достойно! Не так давно, к примеру, Мария Голубкина демонстрировала своим поклонникам себя в купальнике, не пряча при этом неидеальные дряблые ноги.

А потом она без стеснения призналась, что страдает от выпадения волос, из-за чего решила коротко подстричься. С новой прической актриса отправилась в гости к Лере Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. Наследница Андрея Миронова выглядела достаточно просто: надела фиолетовое платье с красными ботинками, а с макияжем решила особо не мудрить.

Несколько раз Марию Голубкину сняли крупным планом, и стало понятно, что артистка постарела до безобразия! На подбородке, под глазами и на шее – одни морщины, которые она, судя по всему, предпочитает не прятать от публики. В студии собрались и другие представители элиты шоу-бизнеса: Прохор Шаляпин, Лариса Копенкина, Екатерина Белоцерковская...

Почти все приглашенные гости сидели уверенно и с прямой спиной и поднятой головой, а вот экс-супруга Николая Фоменко время от времени, можно сказать, горбилась в три погибели, кладя ногу на ногу и придерживая рукой подбородок. Очевидно, что даже на фоне вылизанных коллег Мария Голубкина чувствовала себя уверенно, что, в целом, не удивительно для человека с такой самооценкой!