Роман с Яковлевой, предательство жены и сын из детдома: что стало с Виктором Раковым

Виктору Ракову очень везло в карьере. В личной же жизни актера не раз преследовали неудачи.

Виктор Раков появился на свет в 1962 году и вырос в семье, которая не имела никакого отношения к искусству. Родители Ракова трудились на машиностроительном заводе и были уверены, что сын пойдет по их стопам. Однако после окончания школы Виктор решил поступать в ГИТИС. В театральный ему удалось попасть со второй попытки.

Окончив обучение, Раков вытянул счастливый билет. Марк Захаров заметил талант молодого актера и взял его в "Ленком". Артист быстро добился успеха в театре, а вскоре слава пришла к нему и в кино. Он запомнился и полюбился зрителям, сыграв в фильме "Убить дракона", сериале "Петербургские тайны" и других популярных картинах.

Если профессиональная карьера Виктора складывалась удачно, то в личной жизни часто возникали трудности. Первый серьезный роман артист закрутил еще в студенческие годы. Избранницей актера стала Елена Яковлева, которая училась с ним на одном курсе. Отношения продлились недолго, однако влюбленным удалось расстаться друзьями.

После разрыва с Яковлевой Раков приударил за другой студенткой ГИТИСа. Однокурсница Ольга Илюхина не только стала женой актера, но и подарила ему сына Бориса. Увы, появление наследника не смогло скрепить союз. Вскоре семья распалась из-за предательства Ольги. Она полюбила другого мужчину. Виктор тяжело переживал расставание с женой, к тому же, их ребенок серьезно заболел.

Наследник актера с самого детства рос слабым и болезненным. Мальчику удалили почку и селезенку, делали трепанацию черепа из-за кровоизлияния в мозг. Виктор считает, что это стало наказанием свыше для него и Ольги. К счастью, тяжелые времена остались позади.

Настоящую гармонию Виктор Раков обрел во втором браке. На одной из дружеских посиделок он познакомился с Людмилой, которая помогла ему окончательно забыть о прошлых отношениях. В 1991 году, когда у влюбленных родилась дочка Анастасия, они узаконили свои отношения и обвенчались.

С Людмилой Виктору удалось построить крепкую и по-настоящему счастливую семью. Когда единственная наследница супругов выросла, они решились стать родителями во второй раз и взяли ребенка из детского дома. В 2009 году у пары появился приемный сын Даня.

Сейчас, в свои 60 лет, Виктор Раков по-прежнему активно занимается карьерой и наслаждается семейным счастьем. В прошлом году они с женой отметили 30 лет со дня свадьбы. Старшая наследница пары, Анастасия, окончила продюсерский факультет ГИТИСа и вышла замуж. 15-летний Даниил растет очень похожим на родителей и радует их своими успехами. С сыном актера от первого брака, Борисом, семья поддерживает теплые отношения.