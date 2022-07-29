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Шоу-бизнес
"Жесткие события": горькие потери посыпались на голову Яковлевой после ухода сына

"Жесткие события": горькие потери посыпались на голову Яковлевой после ухода сына

В жизни Елены Яковлевой грядут тяжелые времена.
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Наследник звезды театра и кино – весьма незаурядная личность. Молодой человек же который год шокирует народ своим внешним видом и поведением. Кажется, что на теле Дениса Шальных уже не осталось места для новых татуировок, ведь у него исколото даже лицо! Что бы там не говорили люди, Елена Яковлева, очевидно, уже давно смирилась с происходящим, а к выходкам сына относится спокойно.

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Многих наверняка волнует вопрос: как у образованного человека с тонкой душевной организацией вырос такой ребенок. Ведический астролог, нумеролог Алла Новокрещенова уверена, что этот путь был уготован 29-летнему Денису Шальных судьбой. Более того, он, по ее словам, из тех людей, кто ушел из реального мира и живет в параллельном.

Избегание наследником действительности явно наделало не мало проблем в жизни Елены Яковлевой. Взять хотя бы времена, когда внешность молодого человека обсуждали все кому не лень. Но самое сложное, говорит Новокрещенова, еще впереди!

Если этот год для Дениса Шальных будет спокойным, то следующий – богатый на драматические события. Не исключено, что на его голову посыпятся горькие потери.

"Будут происходить жесткие события. Как раньше уже не будет больше никогда. Могут проявиться болезни", – отметила астролог.

А если учесть тот факт, что мать и сын достаточно близки, то печальные эпизоды, которые могут случиться с наследником, затронут и саму Елену Яковлеву.

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Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 июля 2022, 15:43 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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