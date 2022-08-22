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Шоу-бизнес
"Жутко и пошло": Раздобревшая после родов Тодоренко с жировыми складками выкатила молочную грудь

"Жутко и пошло": Раздобревшая после родов Тодоренко с жировыми складками выкатила молочную грудь

Регина Тодоренко продолжает рассказывать поклонникам о буднях молодой мамочки.
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Не так давно популярная телеведущая стала мамой во второй раз: своему супругу Владу Топалову она подарила сына, которому новоиспеченные родители дали необычное имя – Мир. Многие поклонники считают, что Регину Тодоренко будто подменили, ведь теперь в ее социальных сетях разговоры только о буднях мамочки.

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К примеру, на днях она жаловалась на своего старшего сына Мишу, который пока не может принять новую реальность в виде появления в доме малыша, а потому устраивает разгром, чтобы привлечь внимание звездных мамы и папы к себе. А накануне теледива поделилась новостью о том, что вышла на работу, причем не одна, а вместе с новорожденным отпрыском!

Кормящей Регине Тодоренко даже выделили отдельную комнату, где она смогла ухаживать за ребенком без посторонних взглядов. А потом журналистка решила показать поклонникам фотографию себя, так сказать, без прикрас на стуле гримера. Артистка выкатила в кадре свою огромную молочную грудь, обтянутую белым топом, а также скорчила лицо так, что у ее шеи будто бы образовалась куча жировых складок. Может показаться, что после родов ведущая сильно раздобрела.

Но это все же, скорее всего, просто чувство юмора позитивной звезды. Ведь снимок она выставила не просто так. Супруга Влада Топалова решила искрометно пошутить про свою грудь. "Жутко и пошло", – предостерегла читателей теледива. А затем Регина Тодоренко с иронией задала фанатам вопрос: "Вам капучино на миндальном или на мамском?"

КАКИЕ КВАРТИРЫ НЕЛЬЗЯ БРАТЬ В ИПОТЕКУ

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 августа 2022, 08:44 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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