"Какой ужас!": Муж выгнал только что родившую Тодоренко вместе с детьми

Регина Тодоренко не перестает шокировать публику новыми странностями. На днях произошел очередной конфуз.

Не секрет, что все беременные и только что родившие женщины могут вести себя странно под действием гормонов. Это неудивительно, ведь в жизни матери начинается новая жизнь. Регина Тодоренко не исключение, ведь недавно она вновь испытала опыт материнства.

Недавно телеведущая Регина Тодоренко родила второго ребенка, которого назвала Мир. Звезда рожала в бассейне в домашней обстановке на глазах у трехлетнего первенца. За такие странные действия конформисты раскритиковали ее, ведь у старшего сына может случиться от увиденного травма. Впрочем, Регину ничего не смущает, и она продолжает шокировать публику своим поведением. К примеру, на днях она показала фолловерам, что спит на полу.

Поклонники решили, что муж ведущей певец Влад Топалов выгнал ее из постели вместе с детьми и заставил спать как оборванке. Однако выяснилось, что Регина Тодоренко всего лишь не успела заказать вовремя новую кровать.

В своем аккаунте она показала фото матраса, который лежал на полу. Именно там и было ее спальное место. "Какой ужас!" – написали фанаты в пабликах. Однако Тодоренко не жаловалась, ведь на полу ей было вполне комфортно и уютно.