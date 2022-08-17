"Забрал всех": Едва не угробившую химозой ребенка нерадивую Тодоренко лишили двух сыновей

Не так давно популярная телеведущая стала мамой во второй раз. Кажется, что этого события ждала вся страна, ведь о ее беременности и родах ходило очень много слухов. И, наконец, свершилось! Регина Тодоренко подарила своему мужу еще одного сына.
Особенно сложно переживается период, когда в доме появляется малыш, а ребенок постарше не может принять новую реальность. С этим столкнулась и звезда шоу "Маска": ее сын Миша пока не смирился с другой жизнью и привлекает к себе внимание хулиганскими способами.
Старший наследник устроил разгром в квартире и подверг себя опасности. Во-первых, мальчик разбил любимые магниты мамы, привезенные из разных стран, а потом принялся пихать себе в рот химозу, которая вряд ли благоприятно отразилась бы на его здоровье: сначала пыталась съесть активированные уголь, а потом таблетки для посудомойки.
К счастью, обошлось. но в воздухе витает вопрос: как нерадивая жена Влада Топалова допустила это, заранее не спрятав от любопытных малышей опасные вещи, ведь она, можно сказать, едва не угробила Мишу! На помощь теледиве пришел ее супруг, который на два с половиной часа лишил ее малышей, а также забот.
"Забрал всех детей на пару часов и вежливо попросил отдохнуть", – поделилась радостью звезда.
В итоге у нее появилось время на то, чтобы привести себя в порядок и немного прийти в себя после выходок отпрыска. Регина Тодоренко провела уходовые процедуры, привела в порядок волосы и встретила своего мужа-спасителя настоящей красавицей!