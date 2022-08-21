"Все будет по-другому": Кравец сообщила точную дату возвращения в телеэфир развлекательных шоу

24 февраля изменилась новостная повестка. В эфире стало много политических программ и исчезли развлекательные. И вот уже полгода телезрители живут без "Модного приговора", "Давай поженимся!" и "Пусть говорят". Но актриса и певица Алена Кравец знает, что скоро все вернется на круги своя.

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