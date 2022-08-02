Проводили с почестями: в Израиле достойно простились с 66-летним Шифриным

Сколько всего успел Нахим в благословенном крае! Он там и в ласковом море Кейсарии искупался, хотя паршивые медузы и кусачие рыбки изводили, и с ласковыми животными набаловался, и с многочисленными родственниками наобщался вдоволь!
В израильском городе Петах-Тиква живет старший брат артиста — 70-летний Самуэль Залманович Шифрин. Он – известный дирижер и тромбонист, преподаватель. Еще есть Габриэль Шифрин, Рафаэль Шифрин, Николас Шифрин! Всю израильскую родню российской звезды сложно даже перечислить поименно! На общем семейном фото, которое писатель-юморист выложил из Израиля в запрещенных в России социальных сетях, почти четыре десятка человек запечатлено!
Нужно было не забыть и Марка Юрика – организатора всех гастролей Ефима Шифрина в Израиле последние 20 лет! С ним и его семьей артист хорошо посидел в ресторане.
Но вот и все – короткий отпуск закончился, пришла пора прощаться. Родственники проводили Фиму в далекую Москву достойно и со всеми почестями. У него тут работа, спектакли, съемки. До новой встречи, любимый брат, дядя и дедушка, приезжай к нам на Землю Обетованную снова!