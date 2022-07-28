Лизал ему: 66-летнего холостяка Шифрина засняли во время ласк с израильтянином Леоном

Ефим Шифрин на несколько дней выбрался в Израиль. Там живет множество его родственников, по которым артист соскучился. Но был на Земле обетованной и тот, кто радовался Фиме особенно сильно.

Какое ласковое море в Кейсарии! "Чистое, как слеза, – хвастается Шифрин. – И такое же соленое. Ах, если б не эти паршивые медузы* и кусачие рыбки!"

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По словам Нахима, бездельничать ему осталось в благословенном крае всего три дня. Отпускные будни там скрашивает не только родня, но и многочисленные животные. Это же счастье любоваться, как собака Джесси, мать "бальзаковского" возраста, жирует с котом Барсиком!.. Такое чудо Ефим увидел в гостях у Рафаэля Шифрина.

Но самое большое удовольствие – это встреча с роскошным израильском псом Леоном. На кадре, который артист опубликовал у себя в соцсетях, его засняли во время нежностей с кобелем. Собака лизала Шифрину лицо – оба млели от восторга.

"Уй, какой!", "Похожи", "Леону – привет от нас" – умиляются поклонники.

Стоит заметить, что холостяк Ефим Шифрин не раз признавался в любви к домашним животным. У с детства у него были собаки. Однако сейчас, живя один и много времени проводя на съемках и гастролях, он не может себе позволить содержать питомцев. Общается с ними он лишь дачном поселке, где имеет загородный дом.