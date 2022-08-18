"Хотела дать": 55-летняя Литвинова озаботилась подготовкой дырочки к ночи

Сама Рената Литвинова в поварском деле не сильна. Поэтому кто-то, умеющий вкусно готовить, вызывает у нее восхищение.
"Хотела дать "орден" человеку за приготовленный с душой ужин, – облизывает губы Рената. – Сказала: "Готовь дырочку!"
Конечно же, главная богиня российского кино выразилась фигурально! "Я имела ввиду дырочку на лацкане пиджака, чтобы эту награду прикрутить, ну хоть виде броши", – пояснила Литвинова.
Но просьба "готовить дырочку" порадовавшим актрису человеком оказалась воспринята прямолинейно. "Человек меня не понял или понял буквально – в дверях мелькнула убегающая спина", – пожаловалась Рената.
То ли герой ее пикантного рассказа убежал после ужина готовить дырочку к веселой ночи. То ли, напротив, побоялся за свою кормилицу и поспешил унести ноги, чтобы избежать посягательств со стороны 55-летней разведенной звезды экрана и сцены. Кто знает, что придет в пергидрольную голову этой "богине"?! Но воспользоваться чужой узкой дырочкой этой ночью ей не пришлось... Даже для крепления ордена.