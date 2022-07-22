"Ну что же ты, Рената?": 55-летняя Литвинова шатается по подворотням в поисках спиртного

Московский друзья Литвиновой знают, что она не против пропустить стаканчик-другой игристого. Во Франции выбор шампанского куда шире, поэтому искушений у Ренаты больше.
"У меня к себе вопрос – как можно сидеть над текстами, эскизами и уходить в ночь, а по утрам ворошить костюмы на складах в поисках нужных, репетировать, перебирать ткани и перья, и даже искать нужные автобусы? – задает она риторический вопрос. – И при этом держать диету, не перетапливать с питьем и вообще хоть как-то выглядеть?"
В поисках спиртного покинувшая родину звезда шатается по разным подворотням. "Перешла на просекку (просекко -итальянское вино, сухое, игристое – Прим. ред.) по старинному рецепту– тут продается на районе", – сообщила артистка.
Актриса с укором смотрит на себя сегодняшнюю. "Ну что же ты, Рената?" – задает сама себе вопрос Рената Муратовна. Хотя и признается, что иногда изменяет алкоголю с кофе.
Хотя поклонники ее страсть не разделяют. "На просекко можно присесть, что потом сложно сходить будет", "На просеко не налегайте сильно!" – умоляют подписчики страницы, которые знают, что женский алкоголизм неизлечим.