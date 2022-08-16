Верх наглости: дочь Рождественского возмущена бесстыдством попутавшего берега Малахова

"Пребываю сегодня в некотором удивлении и недоумении, - делится Рождественская. – Открываю соцсети, а там куча сообщений, что по телевизору вчера прошла передача об отце, о его песнях, стихах, о его единственной любви в жизни, моей маме"
В студии Андрея Малахова собрались Александр Серов, Ирина Алферова, Тимур Ведерников, Ирина и Сергей Ковальски, Евгений Дятлов, Наталья Потаева, Алексей Морозов, Сергей Лебедев и ансамбль "Пташица", Екатерина Молодцова, Василий Васильев, Валентина Собанцева, Евгений Воловенко. Только родственникам знаменитого поэта в студии программы "Привет, Андрей!" места не нашлось, к сожалению...
"Почему на канале "Россия-1" не сочли нужным пригласить наследников, почему решили обойтись без домашних историй, редких фотографий, уникальных воспоминаний и вообще без присутствия тех, кто мог бы сказать не общие слова, а что-то действительно важное? – Возмущена дочь Рождественского. - Вы сами знаете, я очень редко, а, точнее, почти никогда не хожу на ток-шоу. Но тут другое – речь шла об отце. Поэтому и задаю вопрос, почему наследники никаким боком не улеглись в концепцию передачи?"