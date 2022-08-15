"Бессовестная!": скитающуюся на чужбине Собчак крепко приложили

После отдыха во Франции Ксения Собчак не стала возвращаться на Родину. Она решила отравиться вместе с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым в Латвию. Скитающаяся на чужбине журналистка уже сделала несколько видео и фото в Юрмале и поделилась новыми кадрами с подписчиками в телеграм-канале.
Оказывается, за границей Собчак нашла место, где она чувствует себя как дома. Она назвала Юрмалу родной, а велосипеды и бесконечный пляж – счастьем жизни. Журналистка напомнила поклонникам, что до 2014 года на протяжении семи лет вела там фестиваль "Новая волна".
Некоторые интернет-пользователи буквально опешили от пребывания Ксении в Латвии, ведь там в последнее время с ненавистью отзываются о русских и хотят принять антироссийские законы. "Они Россию поливают грязью и русских, а вы у них бабосики тратите, экономику улучшаете. К финам еще смотайтесь и чехам", "Бессовестная, ни капли патриотизма!", – крепко приложили Собчак подписчики.
Ранее Ксению Собчак раскритиковали за то, что та назвала телеведущего Ивана Урганта современным Михаилом Зощенко. Возмутились безграмотностью блондинки публицисты Захар Прилепин и Михаил Шахназаров. Их слова приводили "Дни.ру".