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Шоу-бизнес
"Бессовестная!": скитающуюся на чужбине Собчак крепко приложили

"Бессовестная!": скитающуюся на чужбине Собчак крепко приложили

Ксения Собчак продолжает путешествовать и, кажется, пока не собирается возвращаться в Россию.
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После отдыха во Франции Ксения Собчак не стала возвращаться на Родину. Она решила отравиться вместе с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым в Латвию. Скитающаяся на чужбине журналистка уже сделала несколько видео и фото в Юрмале и поделилась новыми кадрами с подписчиками в телеграм-канале.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Оказывается, за границей Собчак нашла место, где она чувствует себя как дома. Она назвала Юрмалу родной, а велосипеды и бесконечный пляж – счастьем жизни. Журналистка напомнила поклонникам, что до 2014 года на протяжении семи лет вела там фестиваль "Новая волна".

Некоторые интернет-пользователи буквально опешили от пребывания Ксении в Латвии, ведь там в последнее время с ненавистью отзываются о русских и хотят принять антироссийские законы. "Они Россию поливают грязью и русских, а вы у них бабосики тратите, экономику улучшаете. К финам еще смотайтесь и чехам", "Бессовестная, ни капли патриотизма!", – крепко приложили Собчак подписчики.

Ранее Ксению Собчак раскритиковали за то, что та назвала телеведущего Ивана Урганта современным Михаилом Зощенко. Возмутились безграмотностью блондинки публицисты Захар Прилепин и Михаил Шахназаров. Их слова приводили "Дни.ру".

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Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 августа 2022, 16:36 Источник: Telegram-канал "СОБЧАК" ✓ Надежный источник
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