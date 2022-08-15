Уход близкого стал ударом для детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Несколько лет назад Елизавета II покинула Букингемский дворец и переехала в Виндзор, отдав предпочтение более спокойной и уединенной жизни. В этом году туда же перебираются принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с детьми. Семейство решило провести с бабушкой оставшуюся часть ее жизни. Напомним, в этом году королеве Великобритании исполнилось 96 лет.
Но не только возраст Елизаветы II является причиной переезда герцога и герцогини Кембриджских. Говорят, на новом месте будет гораздо лучше их детям. Семья поселится в коттедж "Аделаида", что располагается недалеко от Виндзорского замка. Этот особняк значительно меньше того, где раньше жили супруги вместе с наследниками.
Дело в том, что в коттедже всего четыре спальни: три – для детей, и одна – для родителей. Места для няни – испанки Марии Боралло – в новом доме нет, а значит, от нее придется отказаться. Можно только представить, каким ударом стал уход близкого для отпрысков, ведь она с ними с самого рождения.
Мария Боралло – настоящая находка для детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Женщина знает испанский язык, которому и учит королевских чад, владеет тхеквондо и обучена экстремальному вождению. Последние навыки очень необходимы в случае, если няне с детьми придется уходить от погони.