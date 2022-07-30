Любит резиновые пенисы: Развратник принц Уильям угодил в секс-скандал

В Сети поговаривают, что принц Уильям предпочитает нестандартные плотские утехи.

В зарубежной прессе начала активно распространяться сплетня о якобы необычных сексуальных предпочтениях одного из членов монаршей семьи. Мол: этот человек – любитель интимных ласк с использованием фаллоимитатора. Однако жена не разделяет интересов мужа, а потому ей даже приходится соглашаться на любовниц.

Несмотря на то, что имя его не разглашается, сплетники уже решили, что речь идет именно о принце Уильяме. В социальных сетях мужчину уже окрестили любителем резиновых пенисов, а именно принцем Пеггингом (от слова "пеггинг" – вид сексуальных утех с использованием фаллоимитатора). Также ему присудили специальный хештег.

Напомним, слухи о любвеобильности Уильяма ходили даже до его женитьбе на Кейт. Поговаривали, будто именно это стало поводом для их недолгого расставания. По словам источников, в двадцать четыре года он еще не был готов к семейной жизни. Также инсайдеры отмечали, что Уильям – тот еще развратник и падок на женщин гораздо больше, нежели его брат.

Кроме того, Великобритания до сих пор помнит слухи об интрижке Уильяма с жившей по соседству Сарой Роуз Хэнбери. Несмотря на то, что их связь не была доказана, Миддлтон резко прекратила общаться с бывшей подругой.

Стоит отметить, что сама Кейт не комментирует происходящее и сохраняет невозмутимость. Говорят, что она слишком дорожит репутацией семьи, а потому не хочет выставлять личные и даже интимные проблемы на всеобщее обозрение.