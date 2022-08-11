"Змея": Потерявшая волосы неряха Голубкина прыснула в россиян смачной харкотой

Наследница Мария Голубкина, судя по всему, следует тренду на естественность – и во внешности, и в поведении.



Наследница Андрея Миронова время от времени выглядит неряшливо – это нередко отмечают ее фанаты. Да, и в целом не стремится к безупречности в отличии от своих коллег по цеху. Накануне Мария Голубкина все же решила кое-что изменить в своем образе: она пошла к парикмахеру и подстриглась.

Но преображение связано далеко не с красотой – звезда таким образом хотела избавиться от одной проблемы: из-за ковида она стала терять волосы. На самом деле, срезать локоны было не обязательно. Как передает портал VSE24.ru, ссылаясь на дерматолога, от этой беды может спасти добавление в рацион гречки и мяса, которые содержат витамины группы B.

Но Мария Голубкина все же сходила в салон и предстала перед публикой обновленной. По словам актрисы, выпадение волос – не единственное, что сподвигло ее на изменения: длинные локоны постоянно лезли ей в лицо, поэтому приходилось собирать их в хвост.

Но каре проблему не решило. Во время прямого эфира артистка стала прыскать в экраны смотревших на нее россиян смачной харкотой, чтобы отогнать от лица развивающуюся шевелюру. Тем не менее, наследница Андрея Миронова рада, что если уж похудеть не удалось, то хотя бы от груза в виде волос избавилась.

"Что-то я должна сбросить лишнее как змея свою кожу", – отметила Мария Голубкина.

Стоит отметить, что астрологи советуют выбирать правильные дни для стрижки – в этом случае, как пишет Пятый канал, вместе с новым образом можно привлечь в свою жизнь финансовые потоки. Остается надеяться, что Мария Голубкина этот момент учла.