Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Проводили артиста со всеми с почестями: в Израиле простились с 66-летним Шифриным
Променял жену на американскую партнершу и тихо развелся: как рухнул брак Петра Чернышева
Успевший обрюхатить Бузову 250-килограммовый сын Сафронова похвастался жирным дитя: Бегемот уже вылетел
Уехала в Италию, сменила фамилию и нашла себе иностранца: как живет единственная дочь Удовиченко
партнеры
Четверг
11 августа
Лента новостей
10:54
В России могут повысить МРОТ до 30 тысяч рублей
10:47
Ремонт почти готов: экс-супруг Бородиной показал элитную квартиру в Москве
10:40
"Не могу позволить себе": Разорившаяся Орлова лишена заграничной недвижимости
09:53
Что изменилось для дачников в 2022
09:49
"Ждет ребеночка": 40-летней жене Николаева привалило хлопот на фоне семейных скандалов
09:39
"Целый букет хворей": Кравец о состоянии разбитого параличом пенсионера Моисеева
09:27
Сгорели заживо: 5 человек погибли в ДТП на трассе в Ростовской области
09:04
"Змея": Потерявшая волосы неряха Голубкина прыснула в россиян смачной харкотой
08:57
Возможен летальный исход: у искусанной в момент размножения вдовы Этуша изуродовано лицо
07:45
Спасите ваши души! Глотающий кровь морж Миша из Приморского океанариума кричит о помощи
06:29
В свои 40 не торопится замуж и до сих пор без детей: как живет звезда "Тайн следствия" Эмилия Спивак
04:35
Гении слова: 5 отличных романов от современных русских авторов
02:14
Очаково-Матвеевское – лидер спроса на жилье
00:18
Калинин день: народные приметы в праздник 11 августа
21:43
Кожа обвисла, лицо перекосило: хирург оценил пластическую операцию молодящейся Орбакайте
20:42
"Ты никто!": разбушевавшийся Варшавер публично унизил третьесортную Поргину
20:09
Расплывшаяся жена Николаева шокировала публику странным видом
19:41
"Сама попросила его убить ее": в Петербурге нашли мертвой звезду фильмов для взрослых
19:15
Рейтинг российских артистов от Павла Рудченко
18:43
Закололи: неизлечимо больного Преснякова внезапно настигла смерть
17:44
"Помашем ручкой папе": рвущаяся домой Пугачева заставила детей прощаться с отцом
17:05
Не смогла без помощи врачей: беременная 51-летняя Наргиз прошла через муки
16:55
"Просто дураки": Сташенко об украинских корнях, уехавших из России коллегах и отмене русской культуры
16:25
"Любовь, взаимная симпатия, химическая зависимость": Ургант признался в чувствах к Краско
15:38
"Отправить на покой": брошенного Пугачевой Галкина спустили в отстойник после концерта на латышском
14:56
"Увы! Моя мама умерла": Поникшую в трауре Собчак утешают всем миром
14:43
Вот это формы! Грудастая развратница Деми Роуз сводит мужчин с ума
14:20
И смех и грех: Хитрый тихушник Бондарчук рухнул с пьедестала российского кинематографа
13:38
Наняла прислугу как царица: выскочившая за миллионера Топурия жирует в шикарном особняке
13:28
Заставила 16-летнюю дочь оставить младенца в роддоме: что стало с брошенным внуком Фатеевой
12:48
Стрельба в аэропорту Парижа: полиция ликвидировала бунтаря с ножом
12:34
"Внучок и бабуля": кадры интимной близости Пугачевой и Галкина слили в Сеть
12:12
Зеленский смирился с потерей Донбасса – украинский эксперт Вакаров
11:44
"Увела моего мужа!": Черная как смерть Самбурская отмутузила кулаками подлую соперницу
11:14
Будьте готовы! Озвучены сроки новой волны ковида в России
10:55
Оставили с носом: Спустившая сотни миллионов на квартиру Шукшина оказалась на улице
10:26
Кругом рухлядь, плесень, тараканы: как выглядит скандальная квартира-помойка в Московской области
10:06
Дома в России подорожали на 47%
10:00
"Недолго осталось": не смывший в унитазе Тарзан навалил зловонных фекалий к приезду Королевой
09:40
Cтали известны подробности необычного завещания Максима Аверина
09:02
"Попадают сюда из настоящего ада": хаски-деревня в Подмосковье дает собакам вторую жизнь
08:48
Не может ходить: Тяжелобольную Голубкину сплавили на попечение чужим людям
06:21
Отказался от звания Народного артиста, бросил семью ради студентки: что случилось с актером Смеховым
04:07
"Любит придумать "фокусы": зарабатывающую на своей промежности Волочкову вывели на чистую воду
02:18
На рынок недвижимости Подмосковья вывели новый ЖК
00:09
День Прохора и Пармена: что нельзя делать 10 августа
21:48
"Омерзительные твари": брошенную за борт одиночку Барановскую выселяют из дома сожители
21:47
Пометил: брызнувший Прилучный облизал показавшую сочные формы жену
20:12
В Петербурге упавший с памятника ребенок получил серьезные травмы
20:04
Свердловчанин убил ножом жителя Тюмени
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Вернется с детьми": Измученная Пугачева бежит в Россию от пойманного с другой женщиной Галкина
Дети от миллионера, связь с Костомаровым и 26 лет брака: что стало с актрисой Гусевой
"Омерзительные твари": брошенную за борт одиночку Барановскую выселяют из дома сожители
Заставила 16-летнюю дочь оставить младенца в роддоме: что стало с брошенным внуком Фатеевой
Избавился от старухи: Счастливый Галкин променял Пугачеву на ласковую иностранку
"Его детьми не удержать": распухшей Тодоренко предрекли развод с Топаловым
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Змея": Потерявшая волосы неряха Голубкина прыснула в россиян смачной харкотой

"Змея": Потерявшая волосы неряха Голубкина прыснула в россиян смачной харкотой

Наследница Мария Голубкина, судя по всему, следует тренду на естественность – и во внешности, и в поведении.
прочитано 435 раз

Наследница Андрея Миронова время от времени выглядит неряшливо – это нередко отмечают ее фанаты. Да, и в целом не стремится к безупречности в отличии от своих коллег по цеху. Накануне Мария Голубкина все же решила кое-что изменить в своем образе: она пошла к парикмахеру и подстриглась.

ПО ТЕМЕ

"Жуткие бугры": Тетя-мотя Голубкина вывалила дряблое голое тело на всеобщее обозрение

 Мария Андреевна Голубкина

Мария Андреевна Голубкина Актриса

Но преображение связано далеко не с красотой – звезда таким образом хотела избавиться от одной проблемы: из-за ковида она стала терять волосы. На самом деле, срезать локоны было не обязательно. Как передает портал VSE24.ru, ссылаясь на дерматолога, от этой беды может спасти добавление в рацион гречки и мяса, которые содержат витамины группы B.

Но Мария Голубкина все же сходила в салон и предстала перед публикой обновленной. По словам актрисы, выпадение волос – не единственное, что сподвигло ее на изменения: длинные локоны постоянно лезли ей в лицо, поэтому приходилось собирать их в хвост.

Но каре проблему не решило. Во время прямого эфира артистка стала прыскать в экраны смотревших на нее россиян смачной харкотой, чтобы отогнать от лица развивающуюся шевелюру. Тем не менее, наследница Андрея Миронова рада, что если уж похудеть не удалось, то хотя бы от груза в виде волос избавилась.

"Что-то я должна сбросить лишнее как змея свою кожу", – отметила Мария Голубкина.

Стоит отметить, что астрологи советуют выбирать правильные дни для стрижки – в этом случае, как пишет Пятый канал, вместе с новым образом можно привлечь в свою жизнь финансовые потоки. Остается надеяться, что Мария Голубкина этот момент учла.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Мария Голубкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2022, 09:04 Источник: Соцсети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Голубкина с Ливановым вышли в свет вместе

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Недвижимость

Что изменилось для дачников в 2022

Дачникам разрешили разводить кур на продажу
Шоу-бизнес

Заставила 16-летнюю дочь оставить младенца в роддоме: что стало с брошенным внуком Фатеевой

Мальчик попал в детдом
Недвижимость

Оставили с носом: Спустившая сотни миллионов на квартиру Шукшина оказалась на улице

Дело дошло до суда
Шоу-бизнес

"Помашем ручкой папе": рвущаяся домой Пугачева заставила детей прощаться с отцом

Примадонна настроена серьезно

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года

Здоровье

Будьте готовы! Озвучены сроки новой волны ковида в России
В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

"Попадают сюда из настоящего ада": хаски-деревня в Подмосковье дает собакам вторую жизнь
В Петербурге упавший с памятника ребенок получил серьезные травмы
Свердловчанин убил ножом жителя Тюмени
В центре Кургана столкнулись 4 машины
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+