"Тоже на него похожа": Голубкина сделала сенсационное заявление о возможном отце

Актриса приняла участие в шоу "Пусть говорят" Первого канала. Эфир посвятили возможным детям покойного артиста. Правда, свое заявление Мария Голубкина сделала с сарказмом, но не все это сразу поняли.
"Понимаю, что тоже на него похожа", – высказалась звезда. При этом она попросила не трогать ее мать – Ларису Голубкину. Ведущий программы Дмитрий Борисов поспешил отметить, что знаменитость так шутит.
Шоумен напомнил, что в одной из передач уже назвали всех возможных отцов Марии Голубкиной. Официально родителем актрисы считается сценарист Николай Щербинский-Арсеньев. Ее отчим — актер Андрей Миронов.
Напомним, Александр Абдулов скончался в 2008 году. Ему было всего лишь 54 года. Причиной смерти звезды театра и кино стал рак легких. Когда артист узнал о своем диагнозе, метастазы злокачественной опухоли успели распространиться по всем его органам. На этом этапе вылечить прогрессирующую болезнь, к сожалению, было уже невозможно.
У знаменитости осталось две дочери. Приемная – Ксения Алферова и родная – Евгения Абдулова. У актера было множество романов. Однако официально Александр Абдулов был женат дважды – на Ирине Алферовой и Юлии Мешиной.