Отчалила: Оголившаяся Миддлтон бросила принца Уильяма после секс-скандала

Кейт Миддлтон недавно была замечена в компании других мужчин.

В последнее время королевская семья Великобритании то и дело оказывается в центре скандалов. На днях в зарубежной прессе появились слухи о том, что один из ее членов грешит необычными сексуальными пристрастиями, а его супруга, якобы, такие увлечения не разделяет. Вот, мол, и приходится этому человеку ходить налево. Имя монаршей особы названо не было, однако сплетники сразу решили, что речь идет о принце Уильяме и его супруге Кейт Миддлтон.

Тема получила развитие, и в Сети герцога Кембриджского в миг окрестили любителем резиновых пенисов. Королевская семья, ожидаемо, не стала комментировать эту постыдную информацию. Ну, а жена участника секс-скандала продолжает появляться на публике, причем по ней не скажешь, что витающие в воздухе сплетни как-то на ней отразились: герцогиня свежа, весела и не омрачена.

На днях Кейт Миддлтон приняла участие в регате парусных яхт против Новой Зеландии и даже ради такого случая оголила свои ноги, выбрав для спортивного мероприятия вместо штанов короткие белые шорты. Правда, прибыла туда невестка Елизаветы II одна, видимо, бросив мужа за более важными делами. Многих, наверняка, это удивило, ведь, например, в 2019 году, супруги вместе участвовали в регате в проливе Ла-Манш.

Судя по фотографиям, появившимся в зарубежной прессе, без возлюбленного Кейт Миддлтон не скучала: герцогиня проводила время со своей командой, смеялась, улыбалась, а когда яхта отчалила, отважно проходила все испытания под парусом!