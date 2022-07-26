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Шоу-бизнес
Шок! Вскрылось имя тайного ребенка Миддлтон

Шок! Вскрылось имя тайного ребенка Миддлтон

Кейт Миддлтон и практически все ее родственники, кажется, предпочитают иметь как можно больше детей.
прочитано 258 раз

Герцог и герцогиня Кембриджские воспитывают троих наследник: двух сыновей и не так давно появившуюся на свет дочку. Сестра Кейт Миддлтон, кстати, не отстает от родственницы: не так давно она подарила мужу третьего ребенка.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Малышку можно по праву назвать тайной. Во-первых, о том, что Пиппа ждет еще одну наследницу народ узнал, когда она была на последних сроках беременности – так тщательно ей удавалось скрывать свое интересное положение! А во-вторых, когда в массы просочилось сообщение о родах сестры герцогини, выяснилось, что на самом деле ребенок появился на свет намного раньше.

Долю тайны добавляет и тот факт, что представитель Пиппы не сообщил никаких подробностей о новорожденной малыше: ни имени, ни пола, ни веса, ни состояния здоровья. В конце концов британская пресса выяснила, что родственница Кейт Миддлтон родила девочку. И каким же шоком для всех стала новость о том, что такая скрытная Пиппа прокололась, доверив информацию об имени своей наследницы друзьям, которые проболтались о нем журналистам.

Зарубежные издания сообщили, что родственница герцогини Кембриджской назвала дочь Роуз. К слову, сейчас это достаточно распространенное имя, которое, например, своей наследнице дала Мисс Англия Даниэль Ллойд.

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Кейт Миддлтон. Фото: Frank Molter / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 26 июля 2022, 06:38 Источник: Mirror ✓ Надежный источник
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