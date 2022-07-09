"Больно дышать": Чурикову экстренно госпитализировали

Яна Чурикова оказалась в больнице и даже перенесла операцию.

Накануне выяснилось, что Яна Чурикова была госпитализирована. Врачи диагностировали телеведущей аппендицит и назначили срочную операцию. Об этом женщина сообщила в своем микроблоге. "Я отъехала ночью на скорой с острым аппендицитом", – написала она в социальных сетях.

К счастью, все обошлось – Яна перенесла операцию и уже восстановилась. Она поблагодарила врачей больницы за оперативную помощь. "Вернули веру в человечество и качественную медицину", – написала теледива слова благодарности медикам.

Поклонники звезды пожелали ей скорейшего выздоровления. "Держись! Хорошо, что уже все хорошо! Меня в детстве четыре раза забирали с подозрением на аппендицит...Подозрения не подтвердились", "Ну отрезали, и фиг с ним. Главное, все хорошо! Яночка, будьте здоровы", "Хорошо, что так все разрешилось. Берегите себя, Яна, выздоравливайте поскорее!", "Ой, я помню, мне так больно было дышать после операции. Скорейшего выздоровления", "Здоровья богатырского", – написали пользователи Сети.

Напомним, в последнее время у Чуриковой нередко возникают проблемы со здоровьем. Так, зимой этого года ее сразила тяжелая болезнь, а именно вирус омикрон. По словам ведущей, она была привита, однако это не уберегло ее от нового штамма коронавируса. К счастью, недуг она перенесла в легкой форме.