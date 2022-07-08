Кричал матом и корчил рожи: муж Кейт Миддлтон опозорил королевскую семью

Странные выходки мужа Кейт Миддлтон спровоцировали скандал в Великобритании.

На днях принц Уильям странно повел себя в обществе, чем спровоцировал бурные обсуждения в обществе. Инцидент произошел на четвертьфинальном матче мужского турнира в Уимблдоне. Муж Кейт Миддлтон неожиданно для всех начал чересчур бурно выражать эмоции, кричать и корчить рожи. А один раз он и вовсе ругнулся матом, что вообще не подобает по королевскому протоколу.

Такое поведение принца Уильяма удивило общественность. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети. В момент, когда старший сын принца Чарльза ругнулся, его как раз показывали крупно на всех мониторах. Фанаты отчетливо прочитали по губам, что сказал Уильям. Судя по всему, муж Кейт Миддлтон был разочарован промахом одного из игроков любимой команды на стадионе.

Один из фанатов и вовсе снял произошедшее на видео и распространил кадры в интернете. Общество разделилось на два лагеря – одни с пониманием отнеслись к эмоциональному выпаду мужа Кейт Миддлтон. Другие категорически осудили герцога.

Впрочем, в тот день в Лондоне стояла жуткая жара, а принц Уильям был одет в строгий костюм с галстуком. Вполне возможно, он ругался не на игроков турнира, а на свой дискомфорт.