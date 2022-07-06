"Страшно": сильно располневшая Сотникова напугала россиян

Актриса Вера Сотникова всегда считалась одной из первых красавиц нашего кинематографа.

На днях Лариса Рубальская показала, как рыжеволосая красотка выглядит сейчас. Поэтесса в своих соцсетях опубликовала фото со съемок передачи "Сегодня вечером" на Первом канале. Поговорить о дачной жизни кроме самой Ларисы Рубальской в студии собрались братья Сафроновы, Раиса Рязанова, ведущий Николай Цискаридзе и Вера Сотникова.

Как это часто бывает, взгляды поклонников первым делом обратились на представительниц прекрасного пола. Людям показалось, что все дамы страдают от лишнего веса, но больше всех напугала россиян сильно располневшая Сотникова.

"Неудачное фото, особенно женщины показаны не в лучшем виде", "Особенно страшно за Сотникову", "Сотникова – шкаф", "Постарели" – написали неприятно пораженные фолловеры.

Кому-то также показалось, что рыжеволосая знаменитость выбрала неудачный наряд. Возможно, именно насыщенный цветастый принт платья внешне испортил фигуру 61-летней красавицы. Впрочем, нашлись у поправившейся Сотниковой и защитники, которые отметили, что для дачной темы это платье подходит как нельзя лучше, а счастье вовсе не в худобе да и на возраст действительно пора делать скидку.

Это мнение отчасти подтвердила и сама Лариса Рубальская, рассказавшая, что на съемках шоу было много вкусных солений-варений и веселых разговоров. Судя по всему, все гости остались довольны.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как на квартире Веры Сотниковой в Каннах без ее ведома сменили замки.