"Скорбим": Почерневшее сердце убитой горем Меньшовой ужаснуло россиян

Юлия Меньшова переживает сложный день. Своей болью она поделилась с поклонниками.

Год назад от последствий коронавирусной инфекции умер легендарный российский режиссер, создатель культового фильма "Москва слезам не верит", Владимир Меньшов. Он скончался от пневмонии в больнице. Перед этим артист долго лечился дома и отказывался от госпитализации. Вместе с ним была госпитализирована и жена, актриса Вера Алентова, но ей удалось излечиться.

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Дочь режиссера, актриса и телеведущая Юлия Меньшова регулярно напоминает поклонникам о прославленном отце. На днях, в годовщину его смерти, она вновь вспомнила с теплом и любовью о Владимире Меньшове в своем аккаунте. Юлия Меньшова опубликовала снимок с отцом. На фото Юлия держит за руку Владимира Меньшова. "Год", – написала ведущая. В публикации она добавила смайлик в виде черного сердца.

Юлия Меньшова ограничила комментарии к публикации, но фото разлетелось по всем пабликам, где фанаты лили слезы по покойному режиссеру. Многих ужаснуло то, что с момента смерти Владимира Меньшова прошел уже целый год.

"Жаль, что замены им нет. Появляются только гении самопризнанные"; "Вечная память режиссеру"; "Скорбим", – написали фанаты.