"Скоро растворитесь": решившая лечь в могилу Литвинова перебивается с картошки на воду за границей

В последнее время уехавшая во Францию российская актриса Рената Литвинова выглядит худой и изможденной. Недавно сын режиссера Олега Табакова Павел рассказывал, что Литвиновой во Франции врачи запретили перелеты. Он также упоминал, что за границей актриса находилась в госпитале.
На свежих снимках 55-летняя Рената Литвинова выглядит слишком тощей. Фанаты считают, что актрисе следует побеспокоиться о своем здоровье. Однако сама Литвинова так не считает. Более того, двукратный лауреат открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" села на жесткую диету, о которой рассказала в своих соцсетях.
"День — на арбузе, день — на вареной картошке без всего, сегодня опять арбуз. И так четыре дня", – рассказала Литвинова.
Фанаты ужаснулись такому положению. Ведь если перебиваться с картошки на арбуз, а это практически вода, то ничего хорошего ждать не стоит.
"Скоро растворитесь, Рената", "Рената, после такого вы вообще рискуете испариться", – пишут в комментариях.
Ранее актриса говорила, что в последнее время ее голова забита множеством забот. Из-за свалившихся невзгод у Литвиновой вскрылось стремление к самоистязанию и даже некое влечение к смерти, которое описывал Зигмунд Фрейд. Из-за психологических особенностей человек подсознательно решает лечь в могилу.