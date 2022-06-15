Дело серьезное: Врачи заперли Литвинову в больнице после развратных провокаций

Литвинова находится в удручающем положении из-за строгого запрета врачей.

Рената Литвинова вместе с дочерью Ульяной и подругой сердца Земфирой живет во Франции. Звездная компания отправилась туда сразу после начала спецоперации на Украине и обосновалась в роскошных апартаментах актрисы. Поклонники расценили это как эмиграцию, ведь в Европе Литвинова уже нашла работу, она участвует в модных показах. И, судя по всему, не собирается возвращаться в Россию.

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Однако на деле все оказалось иначе. Как выяснилось, у Ренаты Литвиновой могут быть проблемы со здоровьем, а значит, поездка может быть вынужденной.

Рената Литвинова опубликовала снимок из госпиталя, после чего написала письмо худруку МХТ имени Чехова Константину Хабенскому о том, что не может вернуться в Россию и продолжать работать по состоянию здоровья. Диагноза Литвинова не раскрыла. Но судя по всему, дело серьезное.

В последнее время Литвинова выглядит потухшей и изможденной. Она отощала, под глазами появились синяки. Сын известного режиссера актер Павел Табаков рассказал, что Ренате Литвиновой из-за недуга запретили перелеты.

"Пока госпиталь, где она находится, запретил ей летать. Возможно, она вернется, мы продолжим играть и никаких проблем не будет. Конечно, это не от меня зависит. Но, надеюсь, так случится", – рассказал он.

Ранее Рената Литвинова выложила в своем аккаунт снимок вибратора. Подписывать фото она не стала, как и не объяснила причин такой выходки.