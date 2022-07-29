"Понятно, кто у вас любимый!": Мороз рассекретила близость с известным актером

Бывшая жена режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз дала откровенное интервью, в котором приоткрыла секреты нового сезона популярного сериала "Содержанки. Перезагрузка".
В беседе с OK! актриса рассказала о работе над сценарием, новой роли и спин-офф суперхита онлайн-кинотеатра START от режиссера Ламары Согомонян. По словам Дарьи Мороз, новый сезон авторы идеи хотели сделать более брутальным и мужским.
За три сезона сериал "Содержанки" успел полюбиться миллионам зрителей. Новый сезон не будет линейным продолжением картины, а будет содержать в себе нечто новое. Действия сериала происходят в Санкт-Петербурге.
По словам бывшей жены Богомолова, очень классно было придумывать новых персонажей. У одного из них была небольшая роль в прошлом, на которую неожиданно решили пригласить актера Никиту Ефремова. Такое решение стало неожиданным для всей команды. В результате получилась интересная и большая роль. Дарья Мороз в шутку отметила, что Ефремов стал ее любимчиком на площадке.
"Когда группа читала сценарий, все говорили: "Ну понятно, кто у вас любимый герой!" – рассказала Дарья Мороз.