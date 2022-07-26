"Горяча!": вожделеющая в одних трусах старушка Шэрон Стоун похвасталась голой грудью

В свои 64 года звезда "Основного инстинкта" выглядит просто сногсшибательно.

Голливудская актриса Шэрон Стоун не устает удивлять поклонников своим внешним видом. Звезда словно законсервировалась, и постоянно восхищает людей. На днях она снялась в откровенном видео, которое шокировало фанатов.

В своем аккаунте 64-летняя Шэрон Стоун выложила скриншот с горячего домашнего видео, на котором предстала топлес в одних трусах и еле прикрыв голую грудь легким полотенцем. Актриса закинула голову назад и широко раскрыла рот в улыбке.

Было заметно, что кожа на ее ногах немного дряблая, да и ракурс был выбран не самый удачный (ее снимал кто-то с шезлонга), но грудь большая и упругая. "Благодарная и несовершенная в совершенный день", – написала Шэрон Стоун в своей публикации.

Фанаты пришли в восторг от увиденного. В комментариях пользователи Сети восхитились ее роскошной фигурой и ее естественной красотой, которую возраст никогда не портит, пишет РИА ФАН. Многие сравнили ее с божеством и назвали вечной.

"Горяча!"; "Икона"; "Легенда"; "Как всегда великолепна"; "Обожаю ее"; "И как богиня смеется над смертными"; "Да, она настоящая богиня. Я боготворю ее с детства", – написали фанаты, среди которых были коллеги звезды.