Стоун отдала сына на органы: Стало святилищем

Актриса Шэрон Стоун воспитала троих приемных сыновей. Не так давно она стала крестной матерью своего племянника, но малышу не суждено было прожить долгую и счастливую жизнь.

Около года назад у Таши Стоун, сестры звезды, появился малыш Ривер Уильям Стоун. Однако в конце августа появилось тревожное сообщение. Оказалось, что 11-месячный малыш находится в крайне тяжелом состоянии. Артистка рассказала, что у ребенка отказали все органы и призвала поклонников молиться за племянника. "Нужно чудо", – признавалась она.

К несчастью, ребенок скончался. 30 августа Шэрон Стоун рассказала, что малыш так и не вышел из комы. Тогда артистка опубликовала трогательное видео, на котором играет с мальчиком и написала, что она совершенно убита горем.

Не так давно стало известно, что родители приняли решение пожертвовать органы мальчика тем, кто нуждаются в пересадке. Накануне артистка с гордостью заявила, что маленький мальчик не смог спасти свою жизнь, но уже спас трех других людей от смерти: двух младенцев и взрослого мужчину. "Стало святилищем", – грустно сказала она.

Шэрон Стоун призвала поклонников жить моментом, так как никто и никогда не знает, какая трагедия может случиться завтра. Она отметила, что возможность донорства спасла их, несмотря на то, что мнения у всех были разные. Публика оказалась шокирована ситуацией, но поддержала знаменитость и ее родных.

