"Насквозь кость торчала": Жутко покалеченную Асмус нашли в лесу

С Кристиной Асмус произошло настоящее несчастье.

Актриса, как правило, предстает в глазах своих поклонников очень жизнерадостной – даже когда с ней происходят не очень приятные истории. На этот раз Кристина Асмус откровенно рассказала о проблемах со здоровьем и даже в этой непростой ситуации не растеряла оптимизма!

Как оказалось, пару недель назад прямо во время спектакля звезда театра и кино повредила ногу, причем настолько, что ей понадобилась помощь врачей. Сразу после постановки "Леди Макбет Мценского уезда" она поехала в больницу, где после жалоб на дикую боль в правой ноге ей поставили неутешительный диагноз – надрыв боковой связки колена.

"Но я даже удивилась, что надрыв. Болело так, как будто там насквозь кость торчала", – откровенно призналась Кристина Асмус.



Бывшая жена Харламова разместила в своем микроблоге снимок, на котором запечатлена в медучреждении. Судя по синему ортезу на ноге, она жутко покалечилась, отдав всю себя роли в спектакле. При этом на ее лице не видна печаль: артистка в кадре изображает удивление с улыбкой.

Поклонники оказались шокированы тем фактом, что во время постановки актриса даже не подала виду, что у нее что-то болит! Более того, после полученной травмы она не поставила крест на работе. Многие, наверняка, ожидали увидеть любимицу публики в кровати... Но дома поклонники и близкие ее точно не застанут: актрису нашли в лесах Ярославля, где она снимается в очередном проекте.

"Спокуха! Под наблюдением врачей, продюсеров и молодого любовника", – утешила взволнованный народ Кристина Асмус.

