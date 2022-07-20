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Шоу-бизнес
"Ну какова!": трясущая голой грудью невеста Харламова врезала распутной Асмус одним махом

"Ну какова!": трясущая голой грудью невеста Харламова врезала распутной Асмус одним махом

Новая девушка Харламова умеет так же развязно себя вести, как и его бывшая.
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29-летняя звезда сериала "Крепостная" и новая возлюбленная Грика Харламова Катерина Ковальчук обладает роскошной фигурой и не прячет ее. На днях она в очередной раз продемонстрировала свои формы, показав пляжный образ.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Сейчас девушка Харламова в отпуске и наслаждается водными видами спорта на курорте. В своем аккаунте она выложила снимок, на котором предстала в стильном черном бикини. Фанаты были счастливы от того, что девушка Харламова потрясла перед ними своей частично голой грудью. Впрочем, это похоже скорее на бывшую его пассию Кристину Асмус. Сравнивая двух актрис, фанаты пришли к выводу, что Ковальчук ничуть не хуже.

Красотка будто врезала сопернице ослепительным триумфом. Катерина позировала на сапе и томно смотрела вдаль. Ее волосы были распущены и уложены естественными мягкими волнами.

"Я и сапсерф", – написала девушка Харламова.

Фанаты осыпали Ковальчук комплиментами и отметили ее роскошную фигуру.

"Моя русалочка! Естественно красивая и искренняя!"; "Ах!"; "Потрясающий пресс"; "Ну какова!"; "Котейка моя", – написали фолловеры.

Ковальчук снялась в фотосессии для постера к сериалу "Наследие", в котором она снимается. Перед камерой она предстала обнаженной в позе эмбриона с закрытыми глазами.

Напомни, Катерина Ковальчук и Гарик Харламов рассекретили свои отношения в прошлом году. пара появилась вместе на премьере фильма и ездила на отдых. Потом актриса появилась на вечеринке в честь дня рождения Гарика Харламова. Стоит отметить, что Гарик и его новая девушка живут неподалеку от Кристины Асмус, чтобы комик мог чаще видеть дочь.

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Катерина Ковальчук. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Автор: 20 июля 2022, 17:58 Источник: соцсети • Требует проверки
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