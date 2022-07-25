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Шоу-бизнес
Носит другую фамилию, живет в Крыму и работает в полиции: что стало с дочерью ушедшего из семьи Рыбина

Носит другую фамилию, живет в Крыму и работает в полиции: что стало с дочерью ушедшего из семьи Рыбина

Известный певец Виктор Рыбин – отец двоих детей. Его младший наследник, родившийся в браке с Натальей Сенчуковой, на днях женился. Далеко не все знают, что у артиста есть еще и дочь от предыдущих отношений.
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Уже долгие годы Виктор Рыбин счастлив в браке со своей женой Натальей Сенчуковой. Союз звездных супругов кажется настолько гармоничным, что многим поклонникам сложно даже представить их порознь. А ведь до встречи с Сенчуковой Рыбин попытал счастья еще в двух брака. Первый союз певца быстро распался, а второй подарил старшую наследницу Марию. Дочь композитора давно выросла и обзавелась собственной семьей.

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Со второй супругой, Еленой Шведовой, артист сочетался браком в 1985 году. В 1990 году в семье родилась дочка Мария. Родители девочки развелись, когда ей исполнилось пять лет, но она перенесла их расставание легко. После ухода из семьи Рыбин поддерживал бывшую жену и дочь финансово, к тому же, продолжил принимать активное участие в жизни наследницы. Словом, от дефицита отцовской любви Мария никогда не страдала.

Как и многие дети творческих родителей, наследница артиста унаследовала частичку его таланта и хороший музыкальный слух. В детстве дочь Рыбина училась играть на баяне, но в последующем не захотела связывать жизнь со сценой. Девушка окончила юридический факультет Московского института экономики и решила посвятить себя службе в правоохранительных органах. К своим 32 годам она доросла до звания капитана полиции.

Личная жизнь Марии, как и карьера, сложилась удачно. Наследница лидера группы "Дюна" вышла замуж, сменила фамилию, став Башковой, и обосновалась в Крыму вместе с супругом. Два года назад в семье случилось прибавление. Виктор Рыбин похвастался, что дочь подарила ему внука, но имя мальчика раскрывать не стал.

С новой семьей знаменитого родителя у Марии Башковой сложились теплые отношения. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, девушка близка со своим 23-летним единокровным братом Василием, который на днях женился на подруге детства. С супругой отца Башкова тоже смогла найти общий язык. Наталья Сенчукова периодически публикует снимки дочери мужа в своих соцсетях.

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Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 июля 2022, 15:56 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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