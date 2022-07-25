Воющая Елка с перекошенным лицом потрясла возбужденными грудями на публику

На днях в Приморском районе Санкт-Петербурга в Парке 300-летия прошел летний популярный фестиваль "VK Fest", на котором блистали самые популярные российские артисты, а также известные блогеры и продвинутая молодежь. На фестивале выступали музыкальные исполнители Люся Чеботина, Баста, Егор Крид, Елка, Pizza и многие другие.
Певица Елка запомнилась многим особенно ярким выступлением. Во время исполнения композиции "Выше" (Лети, Лиза) артистка впала в настоящий экстаз. Мало того, что на ней была облегающая белая маечка, надетая совершенно на голое тело, так она еще и прыгала и дергалась в таком облике. Елка настолько вошла в кураж, что ее соски прыгали как заводные мячики в такт музыке. Это не могли не заметить журналисты.
"Московскую жару все переносят по-разному. Певица Елка выживала на VK Fest как могла, поэтому теперь предлагаем ей изменить псевдоним на "Пальма" с такими-то кокосами", – говорится в телеграм-канале "Неопра, блин!".
Фанаты с удовольствием посмотрели на яркий отрывок выступления Елки и оценили ее многогранный талант. Некоторые отметили, что в последнее время певица Елка заметно похудела и стала отлично выглядеть.