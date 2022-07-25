"Успела лизнуть": разведенка Ивлеева потерлась лицом о промежность Волочковой без трусов

На днях в Приморском районе Санкт-Петербурга в Парке 300-летия отгремел летний популярный фестиваль "VK Fest", который собрал многих знаменитостей, известных блогеров и продвинутую молодежь. На сцене предстали такие звезды как Люся Чеботина, Баста, Егор Крид, Елка, Pizza и многие другие.
На сцене блеснули бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова и блогер Настя Ивлеева. Звезды не могли не устроить перфоманс на сцене. Скандалистка Волочкова продемонстрировала то, что умела – шпагат. Она закинула ногу высоко прямо в костюме и на каблуках, а Настя Ивлеева неожиданно решила пройтись под шпагатом балерины. Зал взорвался криками и улюлюканием от увиденного. Соцсети также потряс этот момент. Многие были шокированы тем, на что способны пойти звезды ради того, чтобы о них говорили.
"Господи какая же убогость!"; "Уже не знают, как выпендриться"; "Страшно, что на это ходят люди"; "Деградация"; "Пир во время чумы"; "Концерт дно, знаменитости опускаются все ниже"; "Нюхнула Наськину пилотку"; "Успела лизнуть?"; "Цирк!"; "Пошлятина!", – упивались брызжущие ядом комментаторы в Сети.
Впрочем, ради пиара и хайпа звезды способны не только на такое. Ведь пока люди это обсуждают, это кому-нибудь нужно.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анастасия Волочкова блеснула перед фанатами голым задом без трусов.