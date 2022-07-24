"Мы все знаем": сверкающего трусами Гослинга раскусили на фоне ЛГБТ-скандала

41-летний красавец Райан Гослинг кардинально сменил имидж в ходе работы над фильмом "Барби", где играет Кена. Его волосы окрасили в серебристый блонд, а на лицо будто нанесли макияж. Кроме того, актер сверкает в кадре брендовыми трусами, да и в целом одет не совсем по-мужски.
Пока сплетники обсуждают сексуальную ориентацию артиста ввиду ЛГБТ-скандала, мы решили узнать у модели Ирины Моисеевой, что скрывают странные наряды актера и его коллег по съемочной площадке. Оказалось, пошлый видок голливудских звезд создается с определенной целью.
Эксперт по имиджу заявила, что Райан Гослинг и его приближенные сейчас задают модные тенденции. Якобы броские элементы гардероба героев фильма "Барби" могут стать трендом сезона.
"Каждый человек хочет выделяться, подчеркнув свою индивидуальность. Некоторые идут в ногу со временем и одеваются согласно писку нашумевших событий, находят единомышленников. Возможно, яркие цвета, как в фильме, войдут в моду этим летом. Но, как мы все знаем, что-то вечное, а что-то мимолетное", — объяснила "Дни.ру" Ирина Моисеева.
Модель отметила, что формирование несколько пошлого, "кричащего" стиля как в одежде, так и в искусстве началось еще в прошлом веке. По сути Райан Гослинг не открыл нам Америку своим провокационно-гейским образом. При этом концепция моды формируется не без участия общества: от нас тоже зависит, станет ли вид кукольного душки нормой для современных мужчин.