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Шоу-бизнес
"Простите, Барин!": мечтающая о прощении предательница Лазарева склонилась над ширинкой Маслякова

"Простите, Барин!": мечтающая о прощении предательница Лазарева склонилась над ширинкой Маслякова

Татьяну Лазареву и Александра Маслякова связывают непростые отношения.
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Попасть в знаменитый на всю страну "Клуб веселых и находчивых" всегда мечтали многие талантливые ребята. Татьяна Лазарева же вместе со своей командой стала первой, кто решил уйти из КВН. До этого никто не покидал детище Александра Маслякова по собственному желанию. Поступок Лазаревой очень уязвил телеведущего, ведь это был настоящий вызов.

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Как-то Лазарева вспоминала, что Масляков даже проклял ее и других ушедших участников, когда они создали "О.С.П. – студию". Александр Васильевич назвал бывших подопечных предателями и заявил, что знать их больше не желает. Однако уже спустя какое-то время им пришлось встретиться на одном мероприятии.

Тогда мечтающая о прощении мэтра Лазарева вместе с другими коллегами из "О.С.П. – студии" упала на колени и, расталкивая людей, поползла прямо к Маслякову.

"Простите, Барин!" – кричали бывшие кавээнщики, вспомнив прозвище Маслякова и невольно склонившись над его ширинкой, ведь он стоял перед ними.

Тогда Александр Васильевич простил предателей, и они помирились – пишет "КП". Недавно же Татьяна Лазарева вновь вспомнила о создателе КВН в одном из интервью. Артистка призналась, что всегда будет любить Маслякова, сколько бы раз он "ни посылал ее подальше", ведь в КВН они вместе прожили жизнь.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что больному Александру Маслякову подыскали замену.

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Александр Масляков. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2022, 14:37 Источник: КП ✓ Надежный источник
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