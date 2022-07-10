"Сжигать российский паспорт": Беглянка Лазарева заикнулась о бремени жизни за бугром

Татьяна Лазарева призналась, что столкнулась с дискриминацией за границей.

Как и многие российские звезды, Татьяна Лазарева сбежала из России и обосновалась за границей после начала специальной операции. Женщина активно ведет микроблог, в котором рассказывает о жизни за бугром, попутно критикуя Россию и соотечественников. Однако, как выяснилось, жизнь за границей отнюдь не сахар.

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Женщина поведала о своем несчастье. Так, она не смогла пользоваться счетом в испанском банке из-за своего российского паспорта. О такой несправедливости она поделилась в социальных сетях. Несмотря на то, что у Лазаревой счет в этом банке был открыт еще пятнадцать лет назад, ей все равно его заблокировали. "Жуткая дискриминация", – заикнулась она о бремени жизни за бугром. Однако, к счастью, сотрудники учреждения пошли навстречу артистке и разблокировали ее счет.

Кстати, не так давно Татьяна вообще говорила о планах вернуться на Родину. Дело в том, что заграничная жизнь уж очень дорогая. Стоит отметить, что за время своего отсутствия Лазарева нажила немало врагов в России, поскольку часто нелестно высказывалась о стране. Однако она старается не падать духом и не думать о плохом. "Я далека от того, чтобы сжигать российский паспорт", – признается женщина.