"Все время хочется есть": разжиревший до ужаса победитель "Маски" Цой о риске перестать двигаться

"В Африке пришлось голодать долгое время, – рассказал в утреннем шоу на Радио Romantika музыкант. – После шоу все время хочется есть. Голодание поначалу пошло на пользу – я очень сильно похудел – но когда вернулся в Москву, то начал сильно набирать вес".
"Это прям ужас, – сокрушается артист. – В какой-то момент у меня возник страх, что я не смогу остановиться и скоро перестану ходить на эфиры, потому что не смогу двигаться".
Ожирение сказалось на мировоззрении Цоя, отразилось в его треке "Мона Лиза". "Многие знают нашумевшую историю, когда молодой человек безжалостно пульнул торт в картину. Я решил немного приукрасить эту грустную историю и сделать счастливый конец, будто Мона Лиза сама хотела немного сладкого, и в моей интерпретации она с удовольствием кушает сладенький торт", – объяснил он картину на обложке.
Сегодня Цою надо взять себя в ежовые рукавицы – он готовится к серии больших сольных концертов, которые запланированы на предстоящую осень. "Мы очень долго этого ждали, копили материал, а переносили по понятным причинам. Сейчас наступил очень волнительный этап подготовки, в связи с этим бессонные ночи и многочисленные репетиции, организационные моменты... Осенью концерты пройдут в Москве, Питере, Алма-Аты и Нурсултане – полный список будет известен ближе к сентябрю, в нем, думаю, будет не меньше 20 городов", – сообщил исполнитель.