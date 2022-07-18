"Не узнать с новым лицом": принявшая инвалидность Сотникова сильно изменилась

Это тяжелое генетическое заболевание, которое означает уродство на всю жизнь.



Недавно любимица миллионов олимпийская чемпионка Аделина Сотникова сделала блестящую карьеру в спорте и развивается в шоу-бизнесе. Недавно она рассказала о своей тяжелобольной младшей сестре Марии. Родственница фигуристки с рождения является инвалидом и несет на себе этот крест. Тяжелобольная Сотникова страдает от нарушения развития черепно-лицевой области. Синдром Тричера-Коллинза — это тяжелое генетическое заболевание, которое означает уродство на всю жизнь.

Сотникова-младшая перенесла операции в Германии. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и благотворительные фонды помогала семье финансово.

Несмотря на тяжесть обстоятельств, семья приняла инвалидность Марии и старается жить полноценно. Аделина Сотникова пытается как можно больше свободного времени проводить в кругу семьи. На днях она показала фото с прогулки, которую провела с близкими родственниками.

"Наслаждаюсь каждым мгновением своей жизни. Особенно, когда это время ты проводишь со своей семьей", – написала Сотникова в своем аккаунте.

Поклонники не узнали Сотникову и отметили, что за последнее время она сильно изменилась.

"Не узнать с новым лицом"; "Красивая"; "Глаза счастливые"; "Лучшая чемпионка"; "Малышка, будь моей женой", – написали фанаты Сотниковой.