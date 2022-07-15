Пропала без вести: друзья 57-летней вдовы Этуша сбились с ног в поисках

Вдовий быт сегодня скрашивают домашние животные. Которые, впрочем, порой доставляют немало хлопот. "Кошки обоссали мне все двери со стороны улицы, – возмущалась еще недавно вдова Этуша – А нюх у меня, как у собаки. Как им объяснить, что так делать нехорошо?"
И вот новая беда.
"Кошка пропала, – сокрушается несчастная вдова Этуша. – Соседи думали, что она у меня, а я – что у них. С пятницы ее никто не видел. Хотя она всегда была на самовыгуле, улица была ей не в новинку. Она была стерилизована, загулять не могла. Можно только гадать, куда она могла деться. Жалко, но что ж поделать".
При этом вдова не знает точно, была ли конца чипирована. В этом случае поиски ее могли облегчиться. Теперь же остается только лить слезы.
Друзья Этуш сбились с ног в поисках. "Плачу. Что-то случилось, говорят, кошки беду отводят. Может, отведет и придет. Кисонька-Мурысонька, вернись домой", – заклинают в соцсетях сердобольные подписчики Елены Этуш. Хочется надеяться, что кошка услышит этот крик души обязательно вернется во вдовий дом.