"Сначала расшириться, потом сузиться": недавно родившая Серябкина произвела фурор

Бывшая солистка группы SEREBRO родила своему супругу сына Луку. После этого беспечная жизнь звезды сильно изменилась. Как именно Ольга Серябкина рассказала в свежем интервью на Радио Energy.
Молодая мама призналась, что ей приходится вставать рано утром, мыть малыша, варить ему кашу, трижды в день гулять с ребенком и без конца бегать с одного этажа на другой в домашних хлопотах. При всем этом Ольга Серябкина не отказывается от любимой работы. Параллельно певица продолжает выступать и записывать новые хиты.
Об уходе за собой Ольга, очевидно, тоже не забывает. Ведущие "Саймон-шоу", в котором появилась Серябкина, высоко оценили внешний вид молодой мамы. Недавно родившая певица буквально произвела фурор своей стройной фигурой. Брюнетка дала понять, что такую магию с женским телом творит сама природа.
"Это потрясающая природа так создала женщину, что она может сначала расшириться, а потом сузиться," – скромно объяснила певица.
Впрочем, и о стараниях самой звезды забывать не стоит. Для поддержания фигуры Серябкина старается соблюдать диету, воздерживаясь от сладостей и прочих вредностей.
В заключение исполнительница пожелала всем своим слушателям хорошо провести лето, ведь оно летит так быстро, что не успеешь оглянуться. Что касается летнего отдыха самой звезды, то его придется перенести на осень. Чтобы отправиться в отпуск с ребенком, Ольга Серябкина с мужем решили подождать, пока сын чуть подрастет.