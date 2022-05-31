Бездна вкуса: кровавые потеки в интимной зоне раздобревшей Серябкиной вызвали вопросы

"Я с вызовом ношу его кольцо", – писала Марина Цветаева. А бывшая солистка группы Serebro с вызовом носит откровенные эротические наряды, которые подчеркивают все изъяны звездного тела.
В ноябре прошлого года Серябкина стала матерью. Во время беременности она заметно поправилась и еще не пришла в форму. Но жировых складок на животе артистка не только не стесняется, но и демонстрирует их с гордостью.
На красную ковровую дорожку премии она пришла в одном... прозрачном синтетическом лифчике от купальника. А сквозь его кислотно-болотую зелень в районе сосков были замечены кровяные потеки. То ли так задумано, чтобы привлечь себе внимание, то ли Серябкина действительно протекла в зоне сосков – большой вопрос.
Вообще, вкус – он как деньги. Но в сочетании с юбкой из шторы лифчик на 37-летней звезде смотрелся странно. Интересно, когда сынишка Лука подрастет и увидит эти кадры мамочки, что он ей скажет...