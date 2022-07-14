Опровержение материала от 11 июля 2022 года

11 июля 2022 года интернет-издание "Дни.ру" опубликовало статью "Жанна перевернулась в гробу": вечер памяти Фриске обернулся грязным скандалом и проклятиями", содержащую несоответствующие действительности данные о производстве духов "Алая роза Жанны Фриске", которые порочат честь, достоинство и репутацию благотворительного фонда "Жанна Фриске – Я рядом!", благотворительного фонда Памяти Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны, создателя духов французского парфюмера Нежлы Барбир.
Продажа духов "Алая роза Жанны Фриске" не является бизнесом. Собранные с помощью реализации этой продукции средства идут на помощь тяжелобольным детям и слепоглухим людям.
Редакция "Дни.ру" приносит извинения за причиненный моральный вред.