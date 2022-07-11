"Жанна перевернулась в гробу": вечер памяти Фриске обернулся грязным скандалом и проклятиями

"Это не благотворительный концерт, а рынок ради поборов с людей и набивания своих карманов, – кричали пришедшие на это выступление. – Те, кто устроил это безобразие, опорочили имя и фамилию Жанны Фриске".
По словам очевидцев, громче всех возмущался певец Александр Попов, которого считают отцом дочери Натальи Фриске и который тоже был заявлен в числе участников. Мол, он прилюдно кричал в лицо пораженному отцу Жанны Фриске, что в "этой бизнес-конференции участвовать не намерен".
Началось же все с появившейся в Интернете афиши, которая анонсировала этот концерт памяти Жанны и конкурс ее песен в исполнении коллег и молодых артистов. Непонятно, правда, в курсе ли была семья. Но благотворительный фонд имени Жанны Фриске охотно подписался под эту мутную историю.
Дальше был ад. Оказалось, право выступить на вечере надо было покупать за пять тысяч рублей! А посмотреть и послушать это выступление можно было за 1000 рублей.
И сразу стало понятно, почему на такие концерты памяти никогда не приходят подруги Жанны Фриске по группе "Блестящие" – Ольга Орлова, Анна Семенович. Просто не хотят участвовать в безобразии.
Очевидцы безобразного мероприятия говорят, что Попов якобы кричал в лицо папе Фриске, что-де уходит из этой помойки, потому что Жанна не заслужила такого отношения и такого концерта памяти.
И, вслед за ним многие стали собираться и уходить. Потому что все понимали: это позорище, на Жаннином имя делают бизнес. И ведь Попов прав – чего стоят только самопальные духи с наклейкой из скотча "Красная роза Жанны Фриске", которые там продавали!
Отец ребенка Наташи Фриске покинул зал громко, крича и проклиная всех, кто устроил этот безобразный шабаш. Он в шоке от всего и полагает, что большего безобразия и не придумать.