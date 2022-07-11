10 лет тюрьмы: Спрятавшая наркотики Кэмерон Диаз по уши вляпалась

Кэмерон Диаз чуть не укатила в тюрьму, пытаясь перевезти запрещенные вещества.

Кэмерон Диаз – звезда Голливуд и кумир миллионов. Однако даже в жизни такой уважаемой личности порой случались ужасные казусы. Так, накануне она рассказала об ошеломляющем случае, который с ней произошел. Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей".

Актриса призналась, что в девяностых она по чистой случайности пыталась перевезти запрещенные вещества. На тот момент она пробовала себя в модельном бизнесе и проживала в Париже. Однако карьера не складывалась – Кэмерон испытывала финансовую нужду. Видимо, от безнадеги она согласилась на авантюру, а именно перевезти через границу некий груз. Ехать необходимо было в Марокко.

По словам артистки, она буквально выживала, поскольку денег катастрофически не хватало. "Потом нашла кое-что", – признается она. Диаз призналась, что превратилась в мула, перевозившего наркотики. При этом будущая звезда кино даже не представляла, в какое опасное дело она ввязалась. Ее заверили, что содержимое чемодана безобидно. Так, она предполагала, что везет сценические костюмы.

По итогу спрятавшая наркотики Кэмерон по уши вляпалась, когда до нее докопались сотрудники аэропорта. За такое ей грозило минимум десять лет тюрьмы. Начав паниковать, она заявила, что не имеет отношения к чемодану. К счастью, ей удалось избежать наказания.