Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Выбравшаяся из Израиля Пугачева лишилась пятикомнатной квартиры в Москве за 150 миллионов
"Много лет никого не узнавала": Объявлено об уходе живущей как овощ Тереховой
Не находит себе места: Несчастный Шепелев взвыл из-за потери ребенка
"Насиловали как проститутку": На втоптанной в грязь беглянке Хаматовой живого места не осталось
партнеры
Понедельник
11 июля
Лента новостей
17:17
Неожиданно: 51-летняя Кудрявцева пошла на отчаянный шаг
17:03
Миллионы за землю: названа стоимость семейного захоронения Пугачевой на Кузьминском кладбище
17:03
Покинул Россию: пропавший с телеэкранов Светлаков неожиданно вышел на связь
16:59
Скрывал возраст и фамилию: Серова вывели на чистую воду
16:12
10 лет тюрьмы: Спрятавшая наркотики Кэмерон Диаз по уши вляпалась
16:00
"Интимные снимки": страдающая от Чумакова Ковальчук пожаловалась на шантаж
15:50
Во сколько лет дают ипотеку в банке?
15:41
"Не ем две недели": рухнувшая от смертельной болезни Савичева пошла ко дну
15:25
"Мучается": Упавшая в ноги Маликову жена дошла до ручки
15:02
"Операция": Разбитого старостью Лепса задергали до полусмерти
14:52
"На уколах": Добитая разводом Собчак взмолилась о помощи
14:27
"Аж тошнит": окрещенного бездарем Киркорова растоптали как коровью лепешку
14:23
Запад призвали к военному вмешательству в происходящее на Украине
14:13
"Ну даешь!": Дочь Урганта с закатившимися глазами развалилась в клоаке
14:04
"Позорище": Кравец поражена издевательствам над немощным и ничего не соображающим Зайцевым
13:42
Обман "Столото" или черный пиар против лотерейного гиганта?
13:20
Вот и все: разбитая раком Заворотнюк ушла сегодня ночью
13:00
Как неживая: почерневшая Ходченкова тает на глазах
12:36
Беда откуда не ждали: в Сочи официально запретили купаться в море
12:35
Наркотики и проститутки: одиозный сын Байдена угодил в новый скандал
12:29
Дочь знаменитого юмориста, родила мужу 5 детей: что известно об эстонской жене Соловьева
12:25
"Люблю этого парня": Горячий юнец пристроился сзади к перекошенной от экстаза Долиной
12:15
Накрыло с головой: момент схода лавины на человека попал на видео
11:31
"Очень эротичное фото": поднявший спелый конец Бурунов дал в рот облизнувшейся Семенович
11:19
Экс-президент Польши призвал "расчленить" Россию
11:16
"Жанна перевернулась в гробу": вечер памяти Фриске обернулся грязным скандалом и проклятиями
11:09
"Умерла": Поклонники бежавшей из России Айзы рыдают в трауре
10:46
Нетребко избавляется от элитного жилья: Приходится затянуть поясок
10:33
Полицейские разоблачили нелегальных мигрантов в Реутове
10:30
Ложь все более очевидна: американцы перестают верить свалившему все проблемы на Путина Байдену
10:20
Овощ вместо мужчины: жена сгорающего от рака Юдашкина объявила о срочном сборе
10:19
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
10:18
"Пионер" продает проект ТПУ за 6 млрд
09:43
"Офигенная рыба!": на Дальнем Востоке мужики выловили крупных нерп
09:38
Оперная дива Хибла Герзмава рассказала о судьбе единственного сына
09:27
"У меня будет ребенок!": 46-летняя Канделаки поделилась радостью
09:25
"Наша любимая поза": Ласкающая грудь пальцами Кабаева слилась с любимым на камеру
09:13
"Должно следовать наказание": Милану Тюльпанову шокировало дерзкое нападение
09:09
Миллиардер стал бездомным и поселился в складном контейнере: гениальный шаг Илона Маска
08:44
"Кровь": Стало известно об уходе Леонида Агутина
08:40
"Тепловой удар": вывалившийся на сцену Ургант захлебнулся в собственной желчи
08:36
"Бандеровская дрянь": изнасилованная Аманти плюнула в бесстыжие глаза пустобреха Гордона
08:34
Путешествие на машине: 3 главных правила безопасности
08:17
"Вот это поворот": парень приютил у себя бомжа с помойки, а тот вышвырнул его на улицу
08:14
"Все произошло за 2 секунды!": в Тюмени ребенок бросился под колеса авто
08:11
Отпуск на краю земли: как попасть в сказку на территории России
08:02
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"
06:19
Из главной супермодели мира в отвратную старуху: как себя изуродовала Линда Евангелиста
04:14
Слезы, измены, скандалы: громкие разводы ведущих "Дома-2"
02:32
Пять самых нелепых слухов о ринопластике
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Подаривший Гузеевой целое состояние Руссо объяснил причину своего поступка: Захотелось!
Бородина отдала детей ради гулянок с подружками: Я приехала отдыхать
"Больно дышать": Чурикову экстренно госпитализировали
"Хроническая нервозность": испугавшийся тухлых яиц Галкин поручил обыскивать народ
Предельно потрясена: Навку довели до слез на публике
"До чего докатились!": Оголившаяся Максакова довела народ до исступления
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
10 лет тюрьмы: Спрятавшая наркотики Кэмерон Диаз по уши вляпалась

10 лет тюрьмы: Спрятавшая наркотики Кэмерон Диаз по уши вляпалась

Кэмерон Диаз чуть не укатила в тюрьму, пытаясь перевезти запрещенные вещества.
прочитано 370 раз

Кэмерон Диаз – звезда Голливуд и кумир миллионов. Однако даже в жизни такой уважаемой личности порой случались ужасные казусы. Так, накануне она рассказала об ошеломляющем случае, который с ней произошел. Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей".

ПО ТЕМЕ

Тайная возлюбленная Батрутдинова оказалась беременной

 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

Актриса призналась, что в девяностых она по чистой случайности пыталась перевезти запрещенные вещества. На тот момент она пробовала себя в модельном бизнесе и проживала в Париже. Однако карьера не складывалась – Кэмерон испытывала финансовую нужду. Видимо, от безнадеги она согласилась на авантюру, а именно перевезти через границу некий груз. Ехать необходимо было в Марокко.

По словам артистки, она буквально выживала, поскольку денег катастрофически не хватало. "Потом нашла кое-что", – признается она. Диаз призналась, что превратилась в мула, перевозившего наркотики. При этом будущая звезда кино даже не представляла, в какое опасное дело она ввязалась. Ее заверили, что содержимое чемодана безобидно. Так, она предполагала, что везет сценические костюмы.

По итогу спрятавшая наркотики Кэмерон по уши вляпалась, когда до нее докопались сотрудники аэропорта. За такое ей грозило минимум десять лет тюрьмы. Начав паниковать, она заявила, что не имеет отношения к чемодану. К счастью, ей удалось избежать наказания.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Кэмерон Диаз. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 11 июля 2022, 16:12 Источник: Daily mail • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шпицу и Гайдуляна заметили на вечеринке в Москве

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Всплыли фото побитого Галкина: Жуть какая

Народ ахнул
Шоу-бизнес

"Бандеровская дрянь": изнасилованная Аманти плюнула в бесстыжие глаза пустобреха Гордона

Какая гадость!

Шоу-бизнес

"Умерла": Поклонники бежавшей из России Айзы рыдают в трауре

Что случилось?
Шоу-бизнес

"Тепловой удар": вывалившийся на сцену Ургант захлебнулся в собственной желчи

Ведущий поглумился над собой

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1272 человека
В России отменили все антиковидные ограничения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек

Спорт

Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"
"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР

Регионы

Беда откуда не ждали: в Сочи официально запретили купаться в море
Полицейские разоблачили нелегальных мигрантов в Реутове
В Рузском округе ликвидировали нарколабораторию
В Подмосковье строители обнаружили мину
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+